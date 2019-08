Foto: Libor Fojtík Volnost pod dozorem, jeden z výchovných prostředků Lesní mateřské školy Šárynka.

Ve školce Šárynka je jedním z vychovatelů příroda. Ačkoliv tu platí pevný řád, v jeho rámci se děti volně pohybují. „Necháváme je být dětmi,“ říká její ředitelka Světlana Sarkisjanová.

Jen několik minut jízdy autem od centra Prahy otevíráme vrátka a cestou vyšlapanou v trávě procházíme kolem úlů a záhonků se zeleninou, v dálce tušíme potok. Pár kroků nás rychle vrací do dětství, do báječných prázdnin u prarodičů, kde voněla tráva, pálily kopřivy a my jsme byli v centru laskavé pozornosti.

