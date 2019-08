Foto: Lukáš Bíba Práce v kolektivu je hlavní „devíza“ Přírodní školy v pražských Holešovicích.

Rýsuje se nová ztracená generace, prorokuje ředitel pražského gymnázia Přírodní škola František Tichý. A za čas bude společnost důsledky jen těžko narovnávat.

Rozhodl se vzít věci do vlastních rukou. Před šestadvaceti lety založil s několika kamarády a spolužáky z přírodovědecké fakulty školu podle svých představ. "Zpětně se divím, že nám tehdy rodiče vůbec děti svěřili," říká František Tichý. Dnes už prý ale vědí, "do čeho jdou", a s osmiletým gymnáziem v pražských Holešovicích táhnou za jeden provaz. "To je velká výhra," konstatuje.

reklama