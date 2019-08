Foto: Gabriel Kuchta, Deník N Ředitelka Linky bezpečí Soňa Petrášková

Soňa Petrášková řídí Linku bezpečí a se svými kolegy pomáhá dětem v těžkých situacích. A co si čte ve volném čase?

Které knihy máte na nočním stolku?

Je to trochu pelmel. Na nočním stolku mám Etiketu obchodníka od Ladislava Špačka, Saturnin se vrací od Miroslava Macka a pak knihy Olgy Medlíkové o neziskových organizacích. Podle nálady sáhnu po některé z nich.

reklama

Máte nějakého zvláště oblíbeného autora, k jehož textům se čas od času ráda vracíte?

Vysloveně oblíbeného autora nemám. Oddychové knihy si vybírám často podle doporučení, knihy týkající se motivace a rozvoje týmu nebo řízení obchodu si vybírám sama v knihkupectví.

Co jste četla, když jste byla malá?

Dobrovolně jsem moc nečetla. Tituly v rámci povinné četby na základní škole mě příliš nebavily. Na střední škole mi pak knihy vybíral kamarád z gymplu. Dobře odhadl, co se mi bude líbit. S nadšením vzpomínám na knihy Jarmily Loukotkové − Není římského lidu je prostě dokonalá knížka. Nemohu však říct, že by mě jakákoliv kniha ovlivnila natolik, abych podle ní volila povolání nebo měnila názor, postoj, úsudek. Spíš naopak, díky povolání volím knihy.

Kterou knihu byste si v tomhle životě měla ještě přečíst?

Určitě se vrhnu na knihy od Joa Nesbøho. Líbí se mi čím dál víc skandinávské pojetí detektivek.

Se kterým autorem byste ráda zašla na sklenku dobrého vína?

S Ladislavem Špačkem. Ráda čtu jeho knihy o etiketě, má podmanivý hlas, takže i audioverze je příjemné zpestření do auta. A na co bych se ptala? Spíš bych ho nechala vyprávět o jeho zkušenostech, které z oboru má, co ho kdy pobavilo, překvapilo a podobně.

A se kterým autorem byste se nebála ztroskotat na pustém ostrově?

Na tohle asi nenajdu jednoznačnou odpověď. Pokud už bych s někým ztroskotala a přežila, povídali bychom si o situaci, ve které jsme, a co budeme dělat.