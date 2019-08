Foto: Tomáš Souček Domy sjednocuje měřítko, výška, výraz a vilový charakter.

Je to radostná architektura. Co dům, to originál. Vypadají jako sourozenci, ale každý je přitom svébytný, na první pohled rozpoznatelný.

Městu ležícímu jihozápadně od Prahy na řece Berounce se dlouho kvalitní soudobá architektura vyhýbala. To už je ale v Řevnicích minulostí. Nedávno dokončený projekt Corso Pod Lipami, který se skládá z pěti novostaveb a jedné rekonstrukce, je názorným příkladem, jak se dá v rámci jedné stavební akce proměnit zanedbávané i podceňované místo k lepšímu a jak lze zhodnotit jeho potenciál.

