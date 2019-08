Foto: Pepa Dvořáček Markéta a Jakub Tomkovi již šestým rokem rozvíjí svoji vědeckou kariéru v anglickém Oxfordu.

Seznámili se na pražském matfyzu, kde nalezli zalíbení v informatice a také jeden ve druhém. A po studiu se rozhodli objevit svět. Svět vědy. V Anglii.

Na zahraničních univerzitách se potkávají doktorandi s různým přístupem. Jedni spíš očekávají, že udělají, co se jim řekne. Ti druzí chtějí přicházet s nápady, vymýšlet nové cesty. Manželé Markéta a Jakub Tomkovi sami sebe řadí do druhé skupiny. Tomu se naučili ve světě − věřit si, zbytečně se nepodceňovat, umět prodat výsledky své práce. Důkazem jejich kvalit je nabídka Oxfordu, aby tam po dokončení doktorátu pokračovali v práci na postdoktorandských pozicích. Na prestižních univerzitách to není zrovna obvyklé. Školy spíše prosazují, aby se aspiranti nezabydleli v jedné instituci a po dokončení doktorátu šli jinam. Tomkovi ale měli štěstí. Výzkumné skupiny, se kterými v Oxfordu spolupracovali, je najaly, aby mladí vědci z Prahy navázali na svůj předchozí výzkum.

