Foto: Libor Fojtík Vedoucí psycholog Vězeňské služby České republiky Václav Jiřička

Recidiva děsí odborníky, společnost i vězně samotné. Vedoucí psycholog Vězeňské služby ČR proti ní bojuje speciálními terapeutickými programy a trestance nejtěžšího kalibru se tak snaží vrátit zpátky do společnosti.

Když stoupáme do druhého patra generálního ředitelství české vězeňské služby, udělá Václav Jiřička krok stranou a pouští nás před sebe. "Promiňte, to je profesní deformace. My takhle vodíme vězně, abychom je měli pod kontrolou," směje se hlavní vězeňský psycholog v zemi.

