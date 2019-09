Foto: Tomáš Tesař Renesance neonů

Za necelé dva roky oslaví už 110 let, a kdo nezažil boom neonových nápisů v minulém století, může si dnes všimnout jejich nenápadné renesance. Psal se rok 1911, když si Georges Claude patentoval podezřele vypadající svítící trubice, z nichž se postupně stal fenomén doby. Hned poté neony vstoupily do každodenního života a především reklamy. Objevily se v cirkusových i divadelních představeních, restauracích, bistrech, bufetech, nádražích, obchodních domech i nočních podnicích. Nakolik zasáhly do života lidí v bývalém východním bloku, se rozhodla zmapovat fotografka Ilona Karwińska ve své knize Neon Revolution, kde ukazuje i několik snímků z Prahy. Ještě zajímavější je ale Muzeum neonu, které spolu s jeho ředitelem Davidem S. Hillem provozuje na periferii Varšavy. A plní ho exponáty, které vás, když nic jiného, přinejmenším oslní.

Foto: Tomáš Tesař