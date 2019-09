Foto: Archiv výrobce Ambivalentně

Přiznávám se nerad. Kdykoli k čemukoli. Někdy však nemám jinou možnost. Po léta jsem si nebyl jistý, jak rozumět slovu "ambivalentně", dokud mi to kamarádka nevysvětlila. "Ambivalentně? Prostě Jo a Ne."

S ambivalencí to při posuzování alkoholu daleko nepřivedete. Co lze namítat třeba proti sladové skotské The Macallan, kterou kdysi The Times prohlásily za Rolls-Royce celé kategorie? Anebo jak komentovat Johnnie Walker Diamond Jubilee, jímž značka oslavila šedesát let vlády Alžběty II.? Dostal jsem doušek k ochutnání od ambasadora téhle šedesátileté skotské namíchané z pouhých tří whisky. "Co ty na to?" zeptal se mě. Co můžete říct na panáka v přepočtu skoro za čtyři sta tisíc korun?

V jedné brněnské restauraci mi zase barman pod rukou nalil kapku padesátiletého rumu Appleton Estate, jehož historie začala v roce 1962, kdy Jamajka získala nezávislost. Šéf lihovaru tehdy odložil jeden soudek stranou s přáním, aby byl obsah nalahvován k padesátému výročí události. Stalo se. Loni byla lahev vydražena v on-line aukci na Alkohol.cz za sto šedesát tisíc. Vůně omamná, chuť omračující.

Ale jak to souvisí s lahví Skull Bay (Zátoka lebek)? Úzce, protože můj pohled na tento nizozemský rum je − nu, ambivalentní. Nad láhví Skull Bay se nelze ubránit pocitu, že jde o zábavnou hříčku. Už ten název. Hodnověrně ho vysvětlují pirátské atributy umístěné na pozadí mapy Karibiku. Ta zobrazuje především ostrov Hispaniolu, na němž sousedí Haiti s Dominikánskou republikou, zároveň je Hispaniola jméno lodi známé ze Stevensonova Pokladu na ostrově. Leč to klíčové, co udělá radost českému zákazníkovi, je uzávěr lahve. Drátěná konstrukce, která upevňuje v hrdle porcelánovou zátku s pryžovým těsněním, jako by z oka vypadla lahvím československých limonád před padesáti lety. "Jak praktické," poznamenal by James Bond.

Jelikož bychom na nizozemském poli sotva našli jediný stvol cukrové třtiny, je jasné, že Skull Bay je směsí destilátů dovezených z oblasti Karibského moře bez přesnějšího určení původu. Tento výsledek kreativity amsterdamské firmy Infinity Spirits je z pohledu českého zákona legitimní. Výrobce pak směs karibských rumů obohatil pouze o bylinně-kořenité patro. Ponechal 37,5 procenta alkoholu a díky tomu udržel produkt v kategorii rum. Výsledkem je stejně líbivý jako voňavý extrémně tmavý produkt, jemuž dominuje směs kávy a kakaa podtržená tabákovou linkou, kolorovaná nepochybně karamelem.

Tuším, že část těch, kdo nizozemský rum ochutnají, bude pro, část proti. A to je ambivalence.