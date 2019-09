Foto: Richard Klíčník Spisovatelka a výtvarnice Lenka Horňáková-Civade

Spisovatelka a výtvarnice Lenka Horňáková-Civade žije ve Francii, píše česky i francouzsky a v těchto jazycích si také čte.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Dočetla jsem zrovna Labyrint světa a ráj srdce od Komenského. To jsou ty resty, všichni jsme o díle slyšeli ve škole, ale málokdo ho četl. Dostala se mi do ruky hezká francouzská verze, kterou přeložil Xavier Galmiche a ilustrovala ji Rut Kohnová. Četbu jsem prokládala knihou Z lásky k Praze od Gena Deitche ve skvělém překladu Radky Smejkalové. Zvláštní sestava, co říkáte? Francouzský překlad utopického díla českého myslitele a český překlad svědectví amerického tvůrce animovaných filmů o životě v Praze od konce 50. let dodnes. Pak tu mám soubor textů o Homérovi a jeho Iliadě a Odyseji, které sepsal Sylvain Tesson, a reportáže z konce 20. let od Alberta Londrese. Dále romány autorek pocházejících ze střední a východní Evropy, které píší francouzsky − Irina Teodorescuová, Sonia Rističová, Elitza Gregorievová, Albena Dimitrovová a další. Pak od Marguerity Yourcenarové Adrianovy paměti a od Pierra Michona Vies minuscules. A ještě francouzský překlad Oty Pavla, Jak jsem potkal ryby. Na pracovním stole mám pak knihy o malířích, a ta, v níž jsem nyní ponořená, je o Rembrandtovi.

reklama

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele?

Oblíbenců je víc, uvedu tedy aspoň Jane Austenovou, Antona Čechova a Bohumila Hrabala, mé stálice. Ale rozhodně moje "knížka − kamarád", která mě nenechá v maléru a smutné náladě, je Saturnin od Zdeňka Jirotky.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Takových je moc. Kdybych si někde mohla vyptat pár životů navíc, beru to. Naučila bych se k tomu víc jazyků, abych si mohla číst co nejvíc autorů v originále.

Se kterým autorem byste ráda zašla na skleničku dobrého vína?

Jsem rozmazlená, protože se čas od času setkávám se spisovateli − přáteli. Těmi nejbližšími jsou Anne Delaflotte Mehdeviová a Martin Daneš, pokračovali bychom v dlouholeté konverzaci. A zašla bych ráda na skleničku s Nancy Hustonovou, kanadskou autorkou, která žije ve Francii a píše buď francouzsky, nebo anglicky a pak se překládá do toho druhého jazyka.