Foto: ČTK / Pavel Lebeda Bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová

Úspěšná olympionička se vrátí ke sportu, který dříve hrála. „Hokej je má z nutnosti odložená vášeň,“ říká.

Byl to šok, když loni, nedlouho poté co na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu získala bronzovou medaili, oznámila, že končí. Rychlobruslařce Karolíně Erbanové tehdy bylo pouhých pětadvacet a stála na vrcholu. Za viníka označila reprezentačního kouče Petra Nováka, který vytáhl do výšin Martinu Sáblíkovou. Médii proběhly rozjitřené diskuse. Erbanová v nich reagovala na to, co nazvala podpásovkami. Novák prý o ní měl říci, že je pomalá, a zpochybnil úroveň polského týmu i kvality jejího trenéra. V Polsku se rychlobruslařka připravovala, když v nové sezoně nečekaně nenašla místo ve svém nizozemském týmu, kde působila čtyři roky. A navíc v Česku se speciálně sprint netrénuje. Novák si ale nebyl ničeho vědom a postavila se za něho i Martina Sáblíková. Nicméně na rozhodnutí o konci kariéry jedné z největších nadějí tuzemského sportu to nic nezměnilo. Na otázky ohledně sporů Karolína Erbanová už odpovídat nechce. Jak se zdá, brzy se objeví v jiné disciplíně. A že se jí nebude věnovat jen rekreačně, je jisté.

reklama