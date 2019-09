Foto: archiv aukční síně Dorotheum Krajina z Krkonoš od Julia Mařáka bude před vídeňskou akcí vystavena v Praze.

Podílel se na výzdobě pražského Národního divadla, pro nějž − jako jediný krajinář − vytvořil plátna s Řípem, Blaníkem nebo Vyšehradem. Namaloval obrazy, jež zdobí schodiště Národního muzea, byl autorem bezpočtu ilustrací a kreseb, které ve druhé polovině 19. století tiskly vídeňské i české časopisy, více než deset let také vedl ateliér krajinomalby na pražské akademii. K jeho žákům patřili ti nejlepší − Slavíček, Švabinský, Lebeda, Kalvoda…

Letos v říjnu si připomínáme 120 let od smrti Julia Mařáka, umělce, kterého lze označit za zakladatele české moderní krajinomalby. Je tedy více než příhodné, že právě teď přichází Dorotheum s jedním z jeho dosud neznámých, ale jak se ukazuje, velmi významných obrazů.

Krajina z Krkonoš bude nabídnuta k aukci 23. října ve vídeňském Palais Dorotheum s úctyhodnou odhadní cenou 70 tisíc až 100 tisíc eur. Ještě před tím − od 23. září do 4. října − bude obraz vystaven v prostorách pražského Dorothea. Nabízí se tedy unikátní příležitost prohlédnout si plátno, které je cenné nejen pro své umělecké a historické kvality, ale také proto, že se stalo klíčem k zodpovězení jednoho z mnoha otazníků, jež stále obestírají Mařákovo dílo. Díky této olejomalbě, která původně byla v majetku významných vídeňských lékařů Albertových a pravděpodobně vznikla právě pro ně na konci 80. let 19. století, se podařilo přesněji určit i téma slavnějšího Mařákova obrazu z roku 1858, který vlastní Národní galerie v Praze a jenž byl dosud prezentován jako Alpská krajina. Oba obrazy spojuje motiv skalního masivu, který znalci identifikovali jako okolí horského plesa Malý stav na slezské straně Krkonoš, kde se mladý Julius Mařák toulal před svým odjezdem do Vídně. Více o záhadách Mařákova díla a plánované aukci najdete na www.dorotheum.com.

Kudlanka Jiřího Načeradského má vyvolávací cenou 160 tisíc korun. Foto: archiv aukční síně Vltavín

Aukční síň Vltavín nabídne 26. září také řadu výtvarných artefaktů z 19. až 21. století, přičemž perličkou s vyvolávací cenou 160 tisíc korun bude Kudlanka − typické dílo Jiřího Načeradského, jednoho z vůdčích představitelů takzvané nové figurace a české grotesky. Část aukce bude vyhrazena zlatým a stříbrným rakousko-uherským a zlatým československým mincím, draženo bude rovněž na šedesát ručně vázaných koberců z kolekce Františka Grufíka. Půjde o koberce různého stáří, vzorů a typů z Íránu, Indie, Afghánistánu, Uzbekistánu, Číny a Zakavkazska, jejichž vyvolávací ceny se pohybují od 1900 do 134 tisíc korun. Podrobnosti o aukci najdete na www.auctions-art.cz.