Foto: Anežka Podhradská Majitel nakladatelství Dauphin Daniel Podhradský

Daniel Podhradský ve svém nakladatelství Dauphin už pětadvacet let vydává výjimečné knihy. A ty samozřejmě také čte.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Na nočním stolku jsem měl vždy tablet, popelník a knihy, které jsem nedávno vydal. V tabletu jsem četl rukopisy, do popelníku odklepával a z nových knih se radoval opětovnou četbou, trápil se chybami, které se nachází až na papíře. Na víc jsem neměl sil. S přibývajícím věkem přibylo i těch sil a čtu z ryzí vášně: Pierra Hadota − Závoj Isidin nebo milovaného Andreje Platonova − Čevengur. A mimo to dva mnou nedávno vydané tituly George Steinera (posledního z velikých) a přikusuju k tomu jeho studii Po Bábelu.

reklama

Máte nějaké zvláště oblíbené literární dílo nebo autora?

Starý zákon a Nový zákon v leckterém překladu. Sepsala suma spisovatelů, nebo jeden pisatel, a na tom ani nesejde. Je to však příbalový leták k našemu lidství, bez ohledu na víru či přesvědčení. A jak je známo, příbalové letáky a návody k použití nečteme, neb dobře víme, jak se s tou věcí zachází. Proč se k této knize neustále vracím, je tudíž nabíledni.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě musíte přečíst?

Božskou komedii v originále nebo komplet Heideggera v té jeho řeči. Obé však ode mě vyžaduje píli a usebrání, to druhé snad méně, neb Heidegger psal v řeči ne nepodobné němčině.

Se kterou autorkou či autorem byste rád zašel na sklenku dobrého vína?

Chodit s autorkami a autory na skleničky je můj běžný úděl. Rád bych se ale třeba opil se svatým Augustinem v době před jeho konverzí, byl to prý veselý kumpán a hejsek. Svatá Monika by ho pak tahala z podniku se slovy: "Synku, synku, ty si zavdáš s každým pobudou, je ti úplně fuk, odkud se nachomejtl." A já bych na to: "Ale matinko, nikdo není hnedka svatej, dají na mě."

A se kterým autorem byste se nebál strávit desetihodinový let, či dokonce ztroskotat na pustém ostrově?

S Vítem Janotou, neb se známe skoro dvacet let, desetihodinový let bychom tedy mlčeli − s velkým básníkem je vždy radost mlčet. Na pustém ostrově spolu s Vítkem ztroskotáváme pravidelně, při každém novém vydání jeho sbírky. Je to pustý ostrov dnešní literární kritiky… Ne, vážně, skutečně bych nechtěl ztroskotat, a když, tak jako životní solitér jen a jen sám.