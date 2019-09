Foto: Tomáš Tesař S kráskou a dámami

Stáli jsme proti sobě a já se snažil očima skenovat každý detail jejich křivek. Neděle odpoledne, ticho. Nikde ani noha. Ideální čas se zakoukat a vnímat každý centimetr zvláštního spojení starých a mladých proporcí všech tří budov, které se na začátku léta staly ozdobou Nového Boru. Sídlo ve světě úspěšné firmy Lasvit jako by vrátilo do severočeského městečka lesk, který tu jindy vnímáte pouze při kontaktu s místní sklářskou tradicí a nostalgií. Dvě původní barokní roubenky z konce 18. století jako půvabné dámy a jedna lesklá pubertální kráska v garderobě moderního střihu. Prolínají se a odstrkují. Hašteří a respektují. Míjejí se a přitom doplňují. Jako by spolu diskutovaly. Jako by spojovaly to, co bylo, s tím, co bude. Jako by ukazovaly, jak máme vnímat svět kolem nás.

Foto: Tomáš Tesař