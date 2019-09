Foto: Archiv výrobce Klenot s vůní jalovce

Světovou barmanskou komunitu zasáhla právě před deseti lety svým způsobem fatální zpráva. V Beefeater Distillery tehdy skončili s destilací ultra prémiové varianty značky, padesátiprocentního ginu Crown Jewel, jímž dal o sobě kdysi poprvé vědět nový Beefeater master distiller Desmond Payne. "Stříbrná střela", jak bývá označován koktejl Martini Dry (gin, suchý vermut, oliva), tak byla nečekaně otupena na nejcitlivějším místě. Po produktu, jejž jsme měli k dispozici od devadesátých let i v České republice, zůstala na trhu mezera. Ani báječný, leč pětačtyřicetiprocentní Beefeater 24 ji nemohl v plném rozsahu vyplnit.

Dva roky předtím, než Alžběta II. udělila Desmondu Paynovi titul OBE (Officer of the Order of the British Empire, čtvrtou třídu Řádu britského impéria), vrátil šéf Beefeater Distillery tento briliantově průzračný šperk zpět na scénu − do Česka dorazilo pouhých pět set lahví nového Crown Jewelu a pouze osm lahví s podpisem Desmonda Payna. Slavný padesátiprocentní gin ale nezůstal beze změn.

Z přední etikety se beefeaters, strážci Toweru a korunovačních klenotů, odstěhovali na etiketu zadní, kde tedy přišli o své dominantní postavení i typickou barevnost. Tmavě fialová litrová lahev dostala také nový tvar, který mně osobně poněkud nesedí: při dávkování je poměrně těžká do ruky a plochý tvar znesnadňuje pohodlný úchop. A také - mezi krkavci, kteří podle pověsti chrání jak královské klenoty, tak věčnost impéria a jejichž jména tradičně zdobí i tuto lahev ginu, nejsou dnes už ti, kteří za více než pětadvacet let odletěli navždy do nebe. Nové je pak i číslování várky a lahve.

Co se ale nezměnilo, a degustací obsahu lahve číslo 0547 z várky číslo 6 jsem to mohl ověřit, jsou vlastnosti destilátu.

Ve vůni se opět prosazuje pro značku typický výrazný jalovec na citrusovém pozadí a Desmond Payne ji obohatil o svou oblíbenou kůru grapefruitů. Jsou to právě tyto citrusy, které gin "vysušují" i v chuti. Téměř neznatelný fialkový závoj, jenž možná inspiroval barvu lahve, je vyvážen v závěru, kdy se dále prosazuje suché ladění s pepřovým ostnem.

Jedním slovem: klenot.