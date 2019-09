Foto: ČTK Herečka Zuzana Kronerová

Zuzanu Kronerovou kdysi očarovala poetika Williama Shakespeara, čímž se rozhodlo o její herecké budoucnosti. Dobré texty čte dodnes.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Mám tam knížku fejetonů Viliama Klimáčka s názvem Divná doba, úžasnou Timravu a její novelu Hrdinovia a ještě román Co Dante neviděl od Alfréda Wetzlera. Timrava je geniální, měla jsem si už dávno všechna její díla přečíst, ale bohužel, jako studentku mě odrazovalo, že patřila do povinné četby. Knížka Alberta Wetzlera mě čeká − a mrzí mě, že člověk, jemuž se podařilo utéct z koncentračního tábora Osvětim-Birkenau a podat o tomto způsobu masového vraždění detailní zprávu pro spojenecké vlády, byl za svůj hrdinský čin bohužel oceněn až in memoriam. A co se týká Klimáčka, ten mě svými trefnými postřehy baví i na duši pohladí vždy. A ještě doporučuji mimořádně působivou knížku Hany Frejkové Divný kořeny. Zhltla jsem ji za jeden den.

Máte zvláště oblíbenou knihu, k níž se čas od času vracíte?

Z krásné literatury je to Doktor Živago Borise Pasternaka, ale také knihy Čechova a Karla Čapka. Tito velcí humanisté mě nikdy nepřestanou zajímat. Z lehčí literatury se ráda vracím k Agatě Christie a jejímu špionážně detektivnímu románu N či M?.

Co jste četla, když jste byla malá?

První a nejoblíbenější knížkou byla Květuščina zahrádka od Františka Hrubína s nádhernými ilustracemi Jiřího Trnky. Plakala jsem, když zlá baba Zimice spálila Květušce zahrádku. Potom jsem také hltala Dobšinského Rozprávky (byly to tři tlusté díly) a později jsem propadla Shakespearovi a jeho tragédiím. Nu, je celkem jasné, kdo mě tedy ovlivnil do budoucna.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Chystám se na Odyssea Jamese Joyce a všecky knížky Timothyho Snydera.

Se kterou spisovatelkou byste ráda zašla na kávu či na skleničku?

S Agathou Christie. Chtěla bych se jí zeptat, jak je možné, že uměla vymyslet tolik napínavých detektivních zápletek.

A s kým byste se nebála strávit desetihodinový let?

Ten bych si určitě užila s americkým spisovatelem a novinářem Edwardem Lucasem. Jeho znalosti sovětského a postsovětského Ruska jsou fascinující. Myslím, že by to bylo dramatické, až hororové povídání.