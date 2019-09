Foto: Tomáš Tesař Únik pod plachtami

Drcne to, zaškvrká, zhoupne se… A pak…? Pak, když zafouká, letííí…! Jako střela. Proráží vlny a žene se směrem, který jí určíte. Plachetnice a plachtění jako by poslední dobou zase získávaly na popularitě. Alespoň v mém okolí zažívají renesanci. Ti, kteří dříve vyhledávali samotu a klid na souši, najednou objevují kouzlo útěku před civilizací na lodi. Místo výšlapů do hor, válení na plážích nebo mačkání v kempech volí dobrodružství na otevřeném moři. Jen slunce, voda a vítr. Živly, které si s vámi mohou dělat kdykoliv cokoliv. Alespoň pár dní romantiky, ale také dřiny a napětí uprostřed oceánu. Proč? Nejspíš pro ten pocit alespoň na čas zmizet. A dopřát si únik pod plachtami.

Foto: Tomáš Tesař