Foto: Tomáš Nosil Klavírista Ivo Kahánek

Začíná to už tím, jak formulujete životopis, jak komunikujete s agentem. Ale nikdy přitom nemůžete být špatný, je třeba opakovaně podávat špičkové výkony. A nepodvádět, u klavíru nekalkulovat, myslet jen na hudbu. Tak pianista vysvětluje, jak funguje byznys v jeho oboru.

Určitě by se mnou nesouhlasil a vyjmenoval hned několik dalších zvučných jmen, ale stejně si to troufnu říct − Ivo Kahánek je dnes jedním z nejlepších a také nejžádanějších českých klavíristů. Koncertuje po celém světě, ale nejenom že se úspěch a výše honorářů zatím nijak neprojevují na jeho způsobu vystupování, také nijak zásadně neovlivnily ani jeho vztah k přátelům či zemi, kde vyrostl. Z každého turné se co nejrychleji vrací domů, do Prahy a zvláště pak do Beskyd. Je to bezprostřední mladý muž, který sice moc dobře ví, co obnáší hudební byznys, ovšem na každý svůj koncert se dokáže těšit jako v časech, kdy začínal.

