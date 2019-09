Foto: Radek Vebr Titul laskavec získaly v září Aneta Sládková Králová (vpravo) a Hanka Luhanová za projekt Malá Jóga

Nadace Karla Janečka v rámci projektu Laskavec oceňuje lidi, kteří nezištně konají dobré skutky. Titul laskavec pro měsíc září získaly Aneta Sládková Králová a Hanka Luhanová, které cvičí jógu s dětmi s onkologickým onemocněním a vracejí je tak zpátky na nohy.

Podle statistik v České republice ročně onemocní zhoubným nádorovým onemocněním přibližně 400 dětí. Když se rehabilitační lékařka Aneta Sládková Králová v dětské ambulanci Fakultní nemocnice Motol před čtyřmi lety setkala se šestiletou pacientkou Nikolkou, kromě rehabilitace doporučila také dětskou jógu, konkrétně knížku Lali cvičí jógu autorky Hany Luhanové. Případ se šťastným koncem svedl energické ženy dohromady – společně založily projekt Malá Jóga a díky němu dnes pomáhají desítkám dětí s onkologickým onemocněním.

„Nikolka byla moje první zkušenost v rámci cvičení s onkologicky nemocným dítětem. Byla skvělá a společně jsme našly způsob, jak cvičit, aby nás to obě bavilo. Její léčbu provázelo hodně komplikací, mimo jiné právě pohybových. Díky cvičení ale dělala velké pokroky. Postupně se postavila na nohy, začala chodit, jezdit na koloběžce a potom dokonce na lyžích. To byla obrovská motivace,“ vzpomíná Hana Luhanová, která založila Českou asociaci dětské jógy a aktivně školí další lektory. Myšlenka, že by jóga mohla pomoci i dalším malým pacientům, kteří prochází náročnou léčbou, se brzy nato dočkala realizace.

Motivace na prvním místě

Obě ženy společně oslovily školené lektory dětské jógy s návrhem dojíždět za malými pacienty domů a zajistit jim tak během onkologické léčby vhodnou pohybovou aktivitu pod vedením zkušených pracovníků. „Ohlas byl pozitivní, a tak jsme ve spolupráci s dětskými fyzioterapeuty a onkology na jaře roku 2016 vyškolili první lektory Malé Jógy,“ pokračuje lékařka Aneta Sládková Králová, která vyzdvihuje především hravost dětské jógové praxe oproti lekcím pro dospělé.

„Jednotlivé ásany vycházejí z toho, co nás obklopuje. Napodobujeme zvířata nebo předměty,“ vysvětluje s tím, že mezi dětskými onkologickými pacienty je hodně předškoláků, a zejména u nich je velmi důležitá motivace. „Dětská jóga v tomto ohledu funguje velmi dobře.“ Sama lékařka přitom jako lektorka působí a jóga je prý přirozenou součástí jejího života.

Hanka Luhanová (vlevo) a Aneta Sládková Králová Foto: Radek Vebr

Podobně to vnímá i Hana Luhanová, která v józe našla způsob, jak zlepšit svou koncentraci a celkově se v životě zklidnit. „Je vždy otázka, co přesně nazýváme jógou. Každému totiž může poskytnout něco jiného, podle toho, v jaké životní situaci se právě ocitá. Co se týče dětí, umožňuje jim adekvátně k jejich věku poznávat své tělo, ale i emoce, limity, budovat sebedůvěru,“ vysvětluje lektorka. Jóga podle ní vede u většiny dětí k celkovému zklidnění a zlepšení pozornosti. Naopak u ratolestí, které jsou spíše pasivní, přispívá ke zvýšení energie a celkově i jejich aktivity. „Pozornost je potřeba věnovat každému jedinci, každý jsme jiný. Základem je klást důraz na nesoutěžení a neporovnávání se s ostatními.“

Dětským onkologickým pacientům praxe pomáhá jak fyzicky, tak i po psychické stránce. „Samozřejmě pomáhá zlepšit kondici, posílit svaly, zlepšit rovnováhu, zkvalitnit stereotyp dechu či upravit trávení. Ale kromě toho, že je jóga rozptýlením v průběhu náročné léčby, pomáhá také lépe poznávat své potřeby, učí pacienta relaxaci a koncentraci. Může dokonce pozitivně ovlivnit i některé bolestivé stavy a také třeba patologickou únavu,“ pokračuje rehabilitační lékařka Aneta Sládková Králová a dodává, že jógu mohou cvičit děti ve stabilizovaném stavu po domluvě s ošetřujícím onkologem. Věková hranice, nutná pro alespoň základní spolupráci s lektorem, jsou zhruba tři roky.

Autorky projektu Malá Jóga pozorují u dětí pokroky jak na fyzické, tak i mentální úrovni. „Za jedno z nejdůležitějších považuji znovuzískávání takzvaného pohybového sebevědomí, kdy se dětem pohyb stává opět přirozený a mají z něj radost.“ Jednotlivé lekce probíhají většinou mezi léčbami v domácím prostředí. Do projektu jsou zapojené děti z různých koutů České republiky a Aneta Sládková Králová a Hana Luhanová se jim vždy snaží zajistit lektora poblíž jejich bydliště, který je zároveň ochotný za malým pacientem dojíždět. Délka každé lekce, jež se většinou koná jednou týdně, se odvíjí od věku a momentálního stavu dítěte a trvá 30–60 minut. U menších dětí probíhá cvičení formou hry, u těch starších se využívají i speciální relaxační a dechové techniky a různé pomůcky.

Projekt, který přináší radost

Během tří let existence Malou Jógu cvičilo nebo cvičí přes osmdesát dětí. „Největší radost máme z toho, že někteří onkologové náš projekt vnímají jako součást komplexní péče o své pacienty, a proto ji také sami doporučují. Zájem rodičů rovněž postupně narůstá,“ líčí Aneta Sládková Králová s tím, že kromě Fakultní nemocnice Motol, kde Malá Jóga vznikla, spolupracuje i s dalšími fakultními nemocnicemi v Brně, Ostravě a Plzni.

„Osobně mi projekt neustále přináší radost. Z dětí, kterým cvičení pomáhá, z rodičů, kteří jejich pokroky vnímají, a také z toho, že se kolem Malé Jógy sešlo tolik lidí ochotných udělat něco navíc,“ pokračuje lékařka a Hana Luhanová souhlasí. „Malá Jóga dává v mém životě velký smysl. Dala mi skvělou přítelkyni Anetu, spoustu úžasných lektorů, poznala jsem děti, které by svou statečností strčily do kapsy kdejakého dospělého, a celé téma kolem onkologie mi připomíná, co mám, za co mohu být vděčná a zároveň i to, jak je vše pomíjivé.“

Za svou iniciativu nyní obě ženy získaly titul laskavec. Nominovat člověka, který by si zasloužil uznání a podporu, můžete i vy. Všichni ocenění obdrží od Nadace Karla Janečka šek na 6⁶ (tedy 46 656) korun, který mohou využít pro libovolné účely.