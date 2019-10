Foto: Aukční dům Sýpka Ján Mančuška: Bez názvu, olej, pláno, 1997

Byl originální, nepřehlédnutelný. I když mu bylo vyměřeno tak málo času, zapsal se výrazně do dějin moderního umění. Ján Mančuška. Aukční dům Sýpka nabídne 6. října ve 13:30 v pražském paláci Žofín jeho obraz Bez názvu, a to s vyvolávací cenou 260 tisíc korun. Je to první Mančuškovo plátno, jež se bude od jeho smrti dražit. Dnes už takřka legendární umělec slovenského původu vystudoval pražskou AVU, kde se věnoval malbě a kresbě, posléze ho začaly zajímat předměty a nejbližší okolí, jež konceptuálním způsobem přenášel do galerijního prostoru. Střídavě žil v Praze a Berlíně, v roce 2004 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého, velmi často také vystavoval v zahraničí − například ve Švýcarsku, Británii, Německu a několikrát v USA, kde mu hned na úvod v rámci jeho studijního pobytu uspořádala samostatnou výstavu prestižní newyorská Andrew Kreps Gallery. Mančuškova díla mají dnes ve svých sbírkách Muzeum moderního umění v New Yorku či pařížské Centre Pompidou. Na konci devadesátých let působil Ján Mančuška spolu s Josefem Bolfem, Janem Šerých a Tomášem Vaňkem ve skupině Bezhlavý jezdec a byl na vrcholu uměleckých sil, bohužel roce 2011 podlehl v pouhých 39 letech těžké nemoci. Podrobnosti o plánované aukci najdete na sypka.cz.

Břetislav Benda: Motocyklista, Odlitek II/V, bronz, 1929 Foto: internetová aukční síň eStarožitnosti.cz

Sochař Břetislav Benda se narodil o sedmdesát pět let dříve než Ján Mančuška a mohl prožít podstatně delší život, v intenzitě tvůrčí vášně by si však byl s Mančuškou bezesporu blízký. Po studiích na sochařské a kamenické škole v Hořicích nastoupil na pražskou AVU do ateliéru J. V. Myslbeka. Když vypukla první světová válka, musel narukovat a pod těžkou palbou v Itálii utrpěl vážné zranění rukou. Nejprve se zdálo, že už nikdy nebude moci pracovat s dlátem, ale nakonec svůj handicap překonal a pokračoval ve studiu u Jana Štursy. Vytvořil bezpočet plastik, soustřeďoval na hlavně na téma ženského těla, ale ve 20. letech byl ovlivněn i sociálním uměním, civilismem a dílem Otto Gutfreunda. Z této doby pochází i bronzová plastika Motocyklista, Odlitek II/V, již nabízí internetová aukční síň eStarožitnosti.cz od 21. do 24. října. Vyvolávací cena je 25 tisíc korun. Podrobnosti o aukci najdete na eStarozitnosti.cz.