Motocyklový závodník Ondřej Klymčiw

Je mu teprve čtyřiatřicet, ale šrámů na těle už má bezpočet. Nejdříve překvapil, když v Rallye Dakar skončil na jedenáctém místě mezi motorkáři a posléze šokoval, když se tam málem zabil.

Čtyři obratle ještě nemá srostlé a nejspíš nikdy ani úplně mít nebude. Není tedy v takové kondici, aby mohl závodit na motorce, natož pak aby mohl startovat v další Rallye Dakar. "Přiznám se, že po tom už ani netoužím. Už nepotřebuju být mistr světa, nepotřebuju vyhrát Dakar. Pochopil jsem, že člověk může zaplatit i tu nejvyšší cenu. Prasklá pánev mě ještě nemohla odradit, ale úraz hlavy a prasklá páteř už jo. Na poslední kontrole na cétéčku mi pan doktor Chrobok řekl, že to může srůst za půl roku nebo taky za dvacet let. To bylo poměrně alarmující zjištění," říká Ondřej Klymčiw, lehce se usmívá a připouští, že má "poměrně dlouhé vedení". Dost dlouho mu totiž trvalo, než pochopil, že musí s touto kariérou skončit. Počítáme-li i propíchlou plíci z doby "předzávodní", zareagoval vlastně až na třetí varování a poté, co za ním přišly do nemocnice jeho děti: "To byl hodně silný emoční prvek."

