Foto: Pepa Dvořáček Bývalý buddhistický mnich Sonam Tsering a bývalá kajakářka Lucie Radoňová spojili své síly v gastronomii.

Ona vyrůstala v Nymburku, on v Tibetu, v Nepálu a v Indii. Ona se v mládí věnovala jazykům a závodila na kajaku, on v klášteře studoval buddhismus. Nakonec je osud svedl do jednoho originálního podniku v pražském Braníku.

Ještě v polovině září je ve Zmrzlinárně Braník po poledni živo. Na zmrzlinu a kávu se tu zastavují maminky s různě velkými dětmi. Starší, školou povinní žáci si kupují sladkou připomínku prázdnin sami a kornouty si odnášejí s sebou.

