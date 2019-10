Foto: Libor Fojtík Novinář a spisovatel Mariusz Szczygieł

„Máme rádi češtinu, je roztomilá, sympatická. A vy jste také sympaťáci. Chtěli bychom být jako vy!“ tvrdí známý polský novinář a spisovatel a neváhá sebe i své spoluobčany označit za nadšené čechofily. Dělá si legraci?

Přijel do Prahy minulý týden, aby tady pokřtil svou nejnovější knížku. Nazval ji Není a věnoval přátelům, kteří už umřeli. Ne, o Karlu Gottovi v knize nepíše, a přesto (nebo právě proto) se cesty polského reportéra, který se před lety proslavil bestsellerem Gottland, a českého zlatého slavíka opět prolnuly. "Odpoledne jsem podepisoval knihu v Luxoru a večer už byl v České televizi a diskutoval o Gottovi, který před půlnocí zemřel. Zvláštní shoda okolností. Až příznačná. Tak to mám v Česku od samého začátku. Kdykoliv jsem tady, všechno do sebe zapadá," říká Mariusz Szczygieł.

