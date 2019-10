Foto: archiv nakladatelství Tipy na čtení

Velký knižní čtvrtek představil včera dvacet nových titulů. Vybíráme z nich – pro děti i dospělé.

Kde leží mimoprostor

Martin Sodomka: Mimoprostor a základy moderní fyziky, nakladatelství MS Studio

"Lidem se přestaly rodit děti. Prvním nenápadným varováním byl prudký úbytek hmyzu v krajině. Civilizovaná společnost užívala svá pole k pěstování plodin a chovu zvířat po tisíce let. V době před svým pádem si však lidstvo udělalo z přírody továrnu na potraviny, nebo dokonce na palivo… Jamo se narodil roku 768 po Velkém obrození." Jamo je jedním z mladých hrdinů, kteří zkoumají teoretické možnosti cestování vesmírem. Měla to být původně zábava, která se však nečekaně přemění v drsné dobrodružství. A jak už to tak při dobrodružných cestách bývá, jsou zdrojem spousty nových informací a zkušeností. Pro hrdiny − i čtenáře.

reklama