Foto: Pepa Dvořáček Spisovatelka a básnířka Klára Notaro

Ráno je prý Francouzka, v poledne Češka. Její povídky a básně však dokazují, že každý večer usíná jako Evropanka.

Píše vždy na kuchyňském stole. A přitom neplýtvá dvakrát střelivem. Povídky, jež zařadila do své první samostatné knihy Svatba ve městě Chambéry, jsou úsporné, sevřené ve formě i výpovědi, takřka prosté dialogů, přitom barvité a nabité současnými tématy. Jsou to příběhy z nejrůznějších koutů Francie a nejrůznějších lidí, které za více než 30 let života v této zemi nasbírala. A jsou to témata, jež se dotýkají všech v Evropě, ať už jsme jakékoliv národnosti.

