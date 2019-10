Foto: Josef Horázný Podnikatel Hanuš Salz

Hanuš Salz vyrostl na jihozápadě Kanady, kde se spolužáky před třiceti lety založil snowboardovou partu Horsefeathers. S českým společníkem Pavlem Kubíčkem ji postupně proměnil v populární sportovní značku. Zásadní prý vždy bylo neuhnout z cesty, ačkoliv snowboarding zažil už nejednu krizi.

Devadesátá léta minulého století byla plná euforie. Aspoň tak situaci v tehdejším Československu vnímal Hanuš Salz, který se jejich počátkem vydal do rodné Plzně. Později tu realizoval projekt inspirovaný nadšením pro snowboarding. "Moje rodina za totality emigrovala do Kanady. Já jsem zase po revoluci emigroval zpátky do Česka," rozhodí rukama Salz. Stejně jako před třiceti lety, kdy zakládal značku Horsefeathers, má dlouhé vlasy a na nich čepici s rovným kšiltem.

