Foto: Tomáš Tesař Sláva něžné drzosti

Byl to tehdy na podzim před devíti lety šlágr sezony. Partu mladých architektů z Liberce už nebavilo civět na betonový podstavec, který trčel nad hladinou místní přehrady. A tak za jednu noc navrhli malou a funkční saunu. A uprostřed nádrže postavili za pouhých osm hodin sen mnoha vyznavačů přírodních potíren na světě. Klíč byl k dispozici v kavárně na břehu, a kdo chtěl, skočil do loďky a vzhůru "do budky". Završením akce "Rozhodni se a udělej" bylo věnování sauny městu, které ji dostalo darem jako příklad možné a cenově dostupné kultivace veřejného prostotu a života. Úřady a Povodí Labe sice za necelé čtyři měsíce nařídily tenhle šperk odstranit, ale mluví se o něm dodnes. Od té doby "zdobí" vodní hladinu zase jen ta betonová platforma. Ale co už. Třeba se někde zase nějaká takováhle něžná drzost chystá.

Foto: Tomáš Tesař