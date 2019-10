Foto: Shutterstock Vstanou noví omega samci - Ilustrační foto.

Pozoruji z dálky sedmičlennou smečku. Dalekohledem, abych s nimi mohl běžet bok po boku a oni mě neviděli ani nezvětřili. Mám je rád, miluji je, zbožňuji je! Je to ale stále velmi slabý výraz pro to, co k nim cítím.

Vtom se jeden z nich odpojí. Je to Lotr, nejhodnější alfa samec pod sluncem. I když černostříbrná maska okolo žlutých, výrazně sešikmených očí, ostré uši a hustě naježená šedohnědá srst tomu nenasvědčují. Znám ho od štěněte, sedm let. Vždy nepřehlédnutelný. Hrdý, klidný, vyrovnaný, bez kapky agresivity, která by snad k jeho dominanci byla zapotřebí. Pohrdá jí. Stačí, aby zkameněl a zabodl svůj pohled tam, kde se to bělá − mnohdy i pořádně cvaká a skřípe − vyceněnými tesáky, a je po šarvátce.

Teď odchází. Pomalu a důstojně. Po chvíli se dá do svižného klusu, ještě předtím se ale stačí otočit, aby naposledy pozdravil své druhy. A svou oddanou huňatou lásku, jež mu dala následovníky. Ti si mezi sebou brzy rozeberou řeckou abecedu − od prvního do posledního písmenka, neboť tak velí odvěký zákon…

Pozoruji…, tentokrát již zblízka a s nasazenými brýlemi,… sedmičlennou smečku. Vyskáčou ze dvou parádních fár a hned si rovnají své oblečky a pačesy, dva z nich si dokonce přeleští tetování, až potom boty. Jelikož je neznám, v duchu jen odhaduji, který z nich je asi alfa samec. Do kterého se Lotr převtělil?

"Lotr jsem já, Lotr jsem já, Lotr jsem já…" zaslechnu rytmus jejich nadržených autosugescí a jako jedno tělo s miliony svalů, jako taková hodně tvrdá lesknoucí se vánočka, mi zmizí za dveřmi Dr. Maxe. Lotr byl můj kamarád, musím za nimi.

Předstírám, že si prohlížím nejnovější přípravky proti zívání, přitom sleduji tu partu depilovaných "lotrů". Milé usměvavé slovenské děvče v bílém sexy miniplášti je začíná obsluhovat.

Po dvaceti minutách to začínají zákazníci za nimi postupně balit. Lékárna se rychle vyprazdňuje, i vzadu ve skladu. Za rostoucí pyramidou z krabiček na pultu už teď vidím jen horní konečky stuhy dívčiny naškrobené mašle. A slyším: "Něch sa páčí, něchsapáčí, páčí…"

"Páčí − s*áči!" ulevím si. Je to nervák. Brýle mi kloužou po zpoceném nose, tak si je přidržím. Zaostřím a čtu: Maskulin forte, ArginMax, Tesemtexteron, Clavin, BumBumPlus, HeteroHomoExtraDril, Maskulfemin… Byla tam i stará dobrá modrá Viagra. A na vrcholu téhle cheopsovky vévodí Omega-3 mastné kyseliny. Když pak spatřím na zápěstí, jež právě přebírá účtenku, luxusní stříbrné Omegy, vše mi dojde.

"Omega samci!" padá mi kámen ze srdce.

A v dálavě kdosi lotrovsky vyje na pozdrav.