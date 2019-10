Foto: Tomáš Tesař Listopadoví strašáci

Přijdou, věřte mi. Protože tu už byli. Před 30 lety jsme si jich nevšímali. Teprve se klubali a čekali, až povyrostou. Před 20 už sem tam někoho laškovně postrašili, ale ještě to bylo snesitelné. Nebo úsměvné. Před 10 už se ale začali naparovat. Dospěli a v plné síle se vydali mezi nás. A začali část společnosti pomalu, ale nahlodávat. Provokovat, zpochybňovat, pomlouvat, lhát, ničit, devastovat, ponižovat, plivat… A taky na tom všem hnusu, co kolem sebe šíří, vydělávat. Co letos? Dupnou si více než dříve? Pokusí se nás srovnat do řady a vyčinit nám za těch 30 let, co jsme si dovolili se svobodně nadechnout a žít jinak než pod taktovkou vedoucí úlohy strany? Možná se to ještě nestane. Nicméně, buďme ve střehu. Protože zase přijde ten listopadový den, na který bychom neměli nikdy zapomenout. A to je štve. Proto zase přijdou. Věřte mi.

