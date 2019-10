Foto: Jan Tichý Photography Čestnost, pravdomluvnost a tradice. Takové jsou stežejní hodnoty, které pro Vendulku Jozífovou představuje tělovýchovný spolek Sokol.

Nadace Karla Janečka v rámci projektu Laskavec oceňuje lidi, kteří nezištně konají dobré skutky. Říjnovým laskavcem se stala čtyřiasedmdesátiletá Vendulka Jozífová z Pardubic - celoživotní sportovní aktivistka a sokolka. Organizuje vzpomínkové akce na paměť popravených sokolských odbojářů, šíří pozitivní náladu všude, kde je třeba, a pomáhá lidem ve svém okolí.

Pravdomluvnost, čestnost a tradice. Takové jsou stěžejní hodnoty, které pro Vendulku Jozífovou představuje tělovýchovný spolek Sokol, jehož je dlouholetou a oddanou členkou. "Cvičím celý život, asi od tří let. Sokolové jsou charakterní lidé a myšlenka zdravého těla a ducha, kterou začali propagovat zakladatelé hnutí Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, je podle mého názoru pro člověka tím nejdůležitějším," říká čtyřiasedmdesátiletá sportovkyně s tím, že pokud člověk pečuje o sebe, není mu lhostejné ani jeho okolí.

#laskavec 2019: Vendulka Jozífová

Sama je toho důkazem. V pardubickém Sokole působí stále nejen jako cvičitelka předškolního žactva, ale dbá i o výchovu a udržování sokolských ideálů. "Cvičení mě nabíjí neskutečnou energií, kterou potom můžu předat svým žákům," usmívá se současná patronka oslav Památného dne sokolstva, která zároveň každoročně organizuje vzpomínkovou akci na počest popravených sokolských odbojářů, jichž více než patnáct set 7. a 8. října 1941 odvlekli a zajali nacisté.

Postrach totalit

"Sokol je organizace, která vždy shromažďovala elitu národa. A toho se všechny totalitní režimy bály, proto činnost spolku v minulosti zakazovaly. Během válek a totality Sokol zažíval největší krize a probíhala také fyzická i duševní likvidace jeho členů," pokračuje Jozífová. Už pět let pořádá Den světel, kdy děti a jejich rodiče pouštějí lodičky s hořícími svíčkami po řece Chrudimce na památku padlých sokolů. "S výchovou ke svobodě a demokracii by se nemělo čekat. I malé děti jsou vnímavé a při vhodném způsobu komunikace dokážou chápat mnohé."

Sokolské myšlenky aktivně propaguje při školeních, besedách pro školy i školky, drakiádách na hřišti pardubického Sokola či během cvičení pro veřejnost. Jozífová se také pravidelně účastní tradičních sokolských sletů. "Jsou to zajímavá a přátelská setkání, kterých se všichni sokolové účastní s nadšením. Vyvrcholením je vždy velký slet v Praze. Jen je škoda, že se již neodehrává na Strahově," povzdechne si Jozífová s odkazem na kdysi největší světový stadion.

S pokrokem doby i sokolství prochází proměnou. Mizí prý cvičení na některých tradičních nářadích, jako je například kůň nebo stůl. "Používají se moderní pomůcky – velké míče, různé posilovací náčiní, cvičí se na podložkách," popisuje Jozífová.

Navěky sokolem

Zájem o cvičení podle ní v současnosti neupadá a je stále populární – zejména potom o společné cvičení rodičů a dětí či zdravotní lekce pro ženy. "Jestli děti budou chodit nebo ne, záleží samozřejmě také na kvalitních a zapálených cvičitelích, stavu sokoloven, a tím pádem na finančním zajištění. Oslovovat a motivovat mladou generaci je pro budoucnost Sokola životně důležité," hodnotí cvičitelka.





Pozitivní náladu a energii nešíří jenom v Sokole, ale také ve svém okolí. Už několik let pomáhá svému čtyřiadevadesátiletému sousedovi a kamarádovi, rovněž sokolovi. Občas mu uvaří, dojde na nákup nebo obstará drobný úklid. Po ulicích zase sbírá hliníkové plechovky a další recyklovatelné materiály, které následně aktivně třídí do sběru. "Dělá mi to radost," říká Jozífová skromně.

Jejím velkým přáním je, aby sokolství překonalo věky a myšlenky jeho zakladatelů se šířily dál do budoucnosti. "Ve zdravém těle zdravý duch. Se sokolským pozdravem zdar!" loučí se energicky. Za svou iniciativu nyní získala titul laskavec. Nominovat člověka, který by si zasloužil uznání a podporu, můžete i vy. Všichni ocenění obdrží od Nadace Karla Janečka šek na 6⁶ (tedy 46 656) korun, který mohou využít pro libovolné účely.

