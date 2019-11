Foto: archiv vydavatelství Podzimní tipy ke čtení i poslechu

Carmen Kornová: Dcery nové doby, Prostor

Čtyři ženy, jež se narodily na začátku 20. století v Hamburku, čtyři lidské příběhy, které se prolínají a střetávají, zatímco okolo se řítí "nová doba". První svazek trilogie známé německé autorky zachycuje osudy čtyř kamarádek na pozadí událostí, jimiž procházelo Německo i celá Evropa v letech 1919 až 1948. Jak se s tím vším vyrovnají Henny, Käthe, Ida a Lina? Carmen Kornová je plným právem nazývána "německou Ferrante", její románová freska se také v Německu držela více než rok na špici bestsellerů.

Ross Rosenberg: Syndrom lidské přitažlivosti, Dauphin

Proč milujeme ty, kteří nám ubližují. Podtitul knihy uznávaného amerického psychoterapeuta je jednoznačný. Odborník specializující se na závislosti ve vztazích, narcismus a posttraumatické stresové poruchy vychází ze svých zkušeností, jež nasbíral během třiceti let práce s klienty. V knize dešifruje zákonitosti, které vedou trpělivého a obětavého jedince obvykle do náruče patologicky sobeckého a sebestředného manipulátora. Přitahují se jako magnety, je to tanec, při němž každý instinktivně předvídá kroky toho druhého, krásný tanec, jenž se postupně mění v utrpení.

Alexandre Dumas: Královna Margot, Radioservis

Bartolomějská noc. Ano, jasně, známe z hodin dějepisu. Ale vzpomenout si na datum, na okolnosti, hlavní protagonisty? To už bude oříšek, že? Tedy − byl by, kdyby nebylo Alexandra Dumase, toho chytrého Francouze s kreolskými kořeny, literárním talentem a srdcem obchodníka, který pochopil, že nejlepší byznys jsou historické příběhy. Díky Dumasovi a jeho "továrně na romány", obdivované i zatracované, žije však dodnes i příběh krásné Markéty z Valois, Jindřicha IV. Navarrského a tisíců ubitých hugenotů.

Liou Čen-jün: Kdopak se baví, Odeon

Jeden z komerčně nejúspěšnějších čínských autorů je pověstný svérázným humorem. Uplatňuje ho také v této knize, možná však v ještě drsnější podobě. Čtyři hlavní postavy − venkovská žena, komunistický funkcionář, ředitel státního stavebního úřadu a úředník zabývající se ochranou životního prostředí nemají na první pohled nic společného, než ovšem vypukne korupční skandál a nahlas se začne mluvit o vydírání, prostituci a dalších trestných činech. Pak je třeba rychle všechno zamést pod koberec.

Markus Zusak: Zlodějka knih, OneHotBook

Příběh devítileté Liesel, kterou nacisté a smrt oddělí od jejích blízkých, a ona tedy vyrůstá v jiném městě, v pěstounské rodině, jež ji naučí číst a psát, a tak dívku vtáhne do světa knih, je dnes známý po celém světě. A i když knihy nedokážou zastavit příkoří či bezpráví a nemohou vyhnat smrt, je tenhle příběh jejich bezvýhradnou oslavou. Román byl přeložen do 40 jazyků, dočkal se filmového zpracování i řady dramatizací a autora učinil jedním z nejpopulárnějších spisovatelů v Austrálii.