Foto: Lukáš Bíba Kajakář Jiří Prskavec

Na právě skončenou sezonu nezapomene – považuje ji za svou dosud nejúspěšnější. Podruhé se stal mistrem světa i celkovým vítězem Světového poháru. A poprvé se oženil – s matkou svého prvního dítěte.

Na nedávné mistrovství světa do Španělska se Jiří Prskavec vypravil s pětiměsíčním synkem a přítelkyní. Z ní se o pár dnů později stala paní Prskavcová. Možná mu rodinná společnost na šampionátu pomohla k vítězství, stejně jako tvrdá příprava. "Dokud se mnou bude rodina ochotna cestovat i na delší soustředění, jako třeba teď v zimě do Austrálie, budu chtít dělat sport naplno. To je zásadní věc. Pokud se mi bude dařit, tak manželku se synem budu s sebou moci brát," říká šestadvacetiletý reprezentant, který má už také bronzovou medaili z olympiády.

reklama