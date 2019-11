Foto: Shutterstock Světový den laskavosti se koná ve středu 13. listopadu.

Světový den laskavosti si připomeneme ve středu 13. listopadu. Jeho iniciátorem je Nadace Karla Janečka, která k této příležitosti připravila celostátní happening #jsemlaskavec. Motivuje tak děti, aby byly empatické, vlídné, laskavé a vyzkoušely si, jaké to je udělat nezištně dobrý skutek. Vyvrcholením bude znovu FuckUp Night, během které osobnosti z různých sfér naší společnosti pohovoří o životních neúspěších.

Pro tým Nadace Karla Janečka je laskavost jedním z ústředních témat současnosti. K příležitosti Světového dne laskavosti nadace již potřetí připravila celostátní happening #jsemlaskavec. „Jsme přesvědčení, že děti, které konají laskavé skutky, jsou šťastnější, jsou lépe vnímány svými vrstevníky a vykazují lepší studijní výsledky,“ říká koordinátorka projektu Dominika Trčková a dodává, že laskavé děti mají lepší vztahy s okolím, v interakcích lidi více propojují a mnohem méně ubližují slabším jedincům.

Právě takovou myšlenku se happening snaží podpořit. Školy, další instituce a projekty, které se do happeningu zapojí, proto zažijí konání dobrých skutků na vlastní kůži. „Připomenou si, že v laskavosti je pozitivní síla, která nás všechny spojuje,“ pokračuje Dominika Trčková.

Ke Světovému dni laskavosti připravila Nadace Karla Janečka celostátní happening #jsemlaskavec Foto: Nadace Karla Janečka

Dosud je přihlášeno více než 556 týmů z celé České republiky. Do 11. listopadu se mohou přidat ještě další třídy, spolky, zájmové kroužky a kamarádi ve věku od 3 do 18 let. Stačí si vybrat dobrý skutek a zaregistrovat se na webu www.jsemlaskavec.cz. Někteří vyrazí do domovů pro seniory, jiní pořádají sbírku pro azylové instituce či podpoří zvířecí útulky.

Myšlenku i tentokrát završí speciální večer FuckUp Night – akce, která poukáže na to, že život není přehlídkou světlých momentů a splněných přání. Tvoří ho i neúspěchy, zklamání a prohry, na něž by se nemělo zapomínat.

Sérii pravidelných setkání s názvem FuckUp Night v Česku organizuje inovátor Tomáš Studeník a na jeho akcích se už se svými dílčími nezdary svěřila řada osobností, i těch méně známých.

V prostorách Pražské křižovatky, kde se i letos speciální FuckUp Night – Laskavec ve středu 13. listopadu odehraje, vystoupí od 19 hodin husitská farářka Martina Viktorie Kopecká, herec a moderátor David Gránský, kouč Marián Jelínek, ilustrátorka Eliška Podzimková či držitelka ocenění #laskavec Eliška Vafková.

Součástí večera bude rovněž sbírka zimního oblečení pro Arcidiecézní charitu Praha. „Pokud máte nějaký kabát, bundu, svetr…, který můžete věnovat potřebným, budeme rádi, když ho přinesete. Nebude chybět sladká odměna v podobě koláčku od Pekárny Kabát. Prostě kabát za kabát,“ dodává Dominika Trčková.