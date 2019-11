Foto: Galerie Art Praha Obraz Kamila Lhotáka nazvaný Kostel v Krásné Hoře nabídne Galerie Art Praha téměř za čtyři miliony korun.

Tajuplný modrý soumrak a z něj vystupující kostel Narození sv. Jana Křtitele. Motiv, který neodmyslitelně patří k dílu Jana Zrzavého, pochází z počátku 40. let minulého století, kdy malíř přestal jezdit do Francie a začal znovu více zachycovat český venkov. Nyní obraz nazvaný Kostel v Krásné Hoře nabídne Galerie Art Praha v neděli 24. listopadu v aukci, která se v Galerii Café Louvre uskuteční od 13.30. Vyvolávací cena je 3,9 milionů. Motiv Kostela v Krásné Hoře existuje ještě ve dvou verzích, jednu z nich vlastní Moravská galerie v Brně a druhou Národní galerie v Praze. Předaukční výstava se koná do 23. listopadu v Galerii Art Praha na Staroměstském náměstí. Informace jsou dostupné na www.galerie-art-praha.cz.

Zásadní dílo malíře Martina Mainera z 90. let, obraz Dělníci / Stavitelé katedrál, nabídne v sobotu 23. listopadu v 18:30 síň Etcetera Auctions v pražské Galerii U Betlémské kaple. Dílo z roku 1992, které je typickou ukázkou autorovy bravurní kresby, malby a osobité představivosti, se bude vyvolávat za 440 tisíc korun.

Plátno Dělníci / Stavitelé katedrál namaloval Martin Mainer počátkem devadesátých let minulého století. Foto: Etcetera Auctions

Mainer vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Potom měl několik vlastních výstav a v roce 1993 odjel do Švýcarska. V témže roce získal Cenu Jindřicha Chalupeckého, díky níž dostal stipendium v Sausalito v USA. Navštívil i New York, Kalifornii a Nové Mexiko, kde ho ovlivnil v duchovním směřování hinduistický guru Ram Dass. Nicméně na počátku 90. let namaloval několik velkoformátových krajin. Inspirací mu byla návštěva Turecka, kde pořídil fotografie istanbulského přístavu, které se staly předlohou pro plátna s motivem lodí. Podrobnosti o aukci najdete na www.etcetera-auctions.com.

Předaukční výstava 250 mimořádných a vzácných uměleckých děl právě probíhá v pražské Galerii Kodl na Národní třídě a v neděli 1. prosince od 12 hodin bude zakončena aukcí na Žofíně. Ve prospěch Paměti národa bude vydraženo i deset dokumentárních fotografií. Více na www.galeriekodl.cz.

(S použitím aukčních katalogů)