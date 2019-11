Foto: Pavel Štingl Výstava Komunikace 89 bude na Letenské pláni otevřena až do 30. listopadu.

Jsou mladí, chodí po expozici a přitom sledují své mobily. Pak ale stanou před obrovskou fotografií z Národní třídy. A musí jí projít, tedy sami vykročit proti policejnímu kordonu s přilbami a pendreky. „V tom momentě všichni zvednou hlavy od mobilů. A ten okamžik mě přesně zajímá,“ vysvětluje autor, proč už netočí, ale vytváří filmové dokumenty v prostoru.

Pro někoho jsou to tisíce světelných let, pro jiného vlastně ne až tak dávno, kdy z tribuny na Letenské pláni Klement Gottwald či Gustáv Husák kynuli jásajícím davům a salutovali vojenským přehlídkám. Bude to však brzy už třicet let, kdy tady předstoupil před mikrofony Václav Havel. Stalo se to 25. listopadu 1989. Demonstraci, jíž se účastnilo několik stovek tisíc lidí, přenášela Československá televize a v zemi konečně padla cenzura.

