Foto: Tomáš Tesař Symbol „V“

Starší si snad ještě vzpomenou nebo jim to připomenou média, přátelé, bývalí spolužáci. Mladším je třeba o tom vyprávět. Vysvětlovat, upozorňovat. Nebál bych se použít slovo vštěpovat. A to nejen v Praze, kde se 17. listopadu před 30 lety stalo něco, co doufejme, že na dlouhou dobu zásadním způsobem změnilo naše životy a především to, jak vnímáme slovo svoboda. Jedním z takových "pomocníků" pro osvěžení naší historické paměti je aktuální výstava v centru Liberce, která jednoduchou a zajímavou formou prezentuje nejen události roku 1989 a osobnost Václava Havla, ale také let 1939 (Jan Opletal) a 1969 (Jan Palach). Na náměstí se rozprostírá do tvaru vítězného "V", tedy symbolu, který nás dokázal spojit a motivovat. Škoda že ty okamžiky euforie po čase vyprchaly. V letech 1939 a 1969 rychleji, v roce 1989 o něco déle. Na druhou stranu, dokázali bychom žít trvale jen z omamného pocitu vítězství? A bylo by to správné?

Foto: Tomáš Tesař