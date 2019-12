Vyvrací, že by jeho osud umělce usazeného v cizí zemi měl cokoliv společného s hlavním hrdinou, o němž natáčí film Il Boemo. Život hudebního skladatele Josefa Myslivečka ovšem režiséra Petra Václava fascinoval už od dětství. V komunistickém Československu snil o tom, že emigruje do Itálie nebo do Francie. Do Francie se skutečně před 16 lety odstěhoval a nedávno se přesunul kvůli natáčení do Itálie, v níž Josef Mysliveček opsal ikarovský oblouk od závratného vzestupu ke kariéře umělce tvořícího pro přední operní domy až po neslavný konec. "Mysliveček o posmrtné slávě neuvažoval. Tvořil pro daný okamžik. Myšlenky na nesmrtelnost jsou v nás živeny a pěstovány až romantismem," je přesvědčen Petr Václav, který by chtěl zájem o skladatele a jeho hudbu vzkřísit nejen v Česku.

