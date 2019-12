Balada o Adelheid. Výprava za Mojžíšem, do starověkého Egypta i na verdunské bojiště. A také biologie člověka – v dobrém i zlém.

Šest metrů historie

Edward Hull a kol.: Chronologická mapa světových dějin, Andělská křídla

Na první pohled se tato velkoformátová a nákladná publikace zdá být vlastně anachronismem. Kdo by si v čase chytrých telefonů chtěl číst v historické mapě, jež měří na délku šest metrů, že? Jenže pak začnete sledovat časovou přímku, která "startuje" v roce 4004 před naším letopočtem v momentě stvoření světa (jak jej stanovil anglikánský biskup James Ussher v 17. století), prochází staletími a souběžně nejrůznějšími zeměmi a ústí až do dnů Trumpa, Putina, Si Ťin-phinga, Kim Čong-una a Erdogana. A žasnete, jak vás ten starý, stokrát omletý příběh znovu zajímá. Ať už jste katolík, evangelík, husita nebo ateista, na každé stránce knihy, jež vychází z viktoriánské předlohy z roku 1890 a byla postupně doplňována, najdete hromady nových informací. Ano, jistěže si zaslouží dovysvětlit, objasnit. A tak nezbývá než skutečně naladit Google anebo se rozběhnout do knihovny.