Na začátku vánoční povídky musím uvést, že jsme byli vždycky lakomá rodina. Když se narodíte do lakomé rodiny, tak to poznáte hned ten den. Podle toho, kolikátého je. Já se narodil 23. prosince. To je datum, kdy už se ani nevyplatí slavit narozeniny. A když se je nevyplatí slavit, tak se je vyplatí neslavit. Tak to aspoň viděli moji rodiče. Prostě ten Ježíšek ti přinese dárky k narozeninám rovnou pod stromeček. A budou to dárky hned s dvojí platností. Případně dárek, kdyby jich nebylo víc.

