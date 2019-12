Lola sedí u stolu a kouká na rozsvícený vánoční stromek. Je jí příšerně blbě. Proč se na návštěvě u rodičů vždycky tak strašně žere? Proč po slavnostním obědě, což byla kachna, zelí červené i bílé, knedlík houskový i karlovarský, dají na stůl ještě chlebíčky a samozřejmě tác s cukrovím? A proč když už to tam leží, tak to Lola jí dál a dál, až je jí takhle? Není už přece malé děcko, je dospělá žena, která obvykle večeří salát, umí se ovládat. No ale když máma vaří prostě tak božsky.

