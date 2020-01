Radek Baborák hraje skvěle na lesní roh, je také uznávaným dirigentem a – mimochodem – obdivovatelem díla Miky Waltariho.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Na nočním stolku nemám žádné, ale pravidelně čtu na zájezdech. Většinou si beru dvě až tři knihy různých žánrů.

Máte tedy nějakého oblíbeného spisovatele, s jehož knihami zvláště rád cestujete?

Určitě je jich víc, tak jako mám oblíbených více skladatelů. Mezi mé nejoblíbenější autory patří pánové Waltari, Hrabal, Murakami, Bukowski, Irving, Tolkien, Nesbø a další. Od těch jsem přečetl asi všechno.

Co jste četl, když jste byl malý kluk?

Jako dítě jsem četl opravdu hodně. Prakticky všechno, co naše velmi bohatá domácí knihovna nabízela. Ale nemohu říci, že bych měl nějaký výrazný literární vzor, který by ovlivnil třeba můj profesní život.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Takových je více, nabídka je velká. Myslím, že bych si nejspíš vybral nějakou klasiku, která nestárne. Teď se chystám na Schopenhauera a jeho Svět jako vůle a představa, protože mě zaujalo jedno jeho menší dílko − Životní moudrost −, ve kterém si často listuji.

Se kterou autorkou byste rád zašel na skleničku dobrého vína a na co byste se jí zeptal?

Nemám žádnou speciálně oblíbenou autorku, takže bych v odpovědi na otázku spíše fabuloval. Ale určitě by bylo zajímavé setkání s Boženou Němcovou.

A se kterým autorem byste se nebál strávit desetihodinový let? Anebo byste si s ním rovnou troufl ztroskotat na pustém ostrově?

Třeba právě s Mikou Waltarim by se člověk v letadle určitě nenudil. Ale rozhodně bych nechtěl s žádným spisovatelem ztroskotat na pustém ostrově ani zůstat sám na nějakém odlehlém místě. To by byl spíše námět pro horor.