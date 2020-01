Položili jsme několik otázek 20 osobnostem, které jsme potkali v předcházejícím roce. 10 podnikavých žen a 10 neméně podnikavých mužů má spoustu nápadů a plánů. Jen kdyby bylo víc času.

1. Jaké události roku 2020 očekáváte s radostí a jaké s obavami? 2. Na co zajímavého jste v roce 2019 přišli a jak s tím v novém roce plánujete naložit? 3. Co jste v roce 2019 nestihli a chcete to stihnout letos? 4. Kdyby měl v roce 2020 spatřit světlo světa jeden vynález, který by vás nejvíc potěšil, usnadnil vám život? 5. Máte nějakou slabost nebo zlozvyk, jichž se letos chcete zbavit? Jak to uděláte? 6. Jakou cestu či výpravu chcete v roce 2020 podniknout? 7. A koho musíte určitě letos pozvat na kávu či sklenku vína?

Andrea Ferancová, finanční expertka a investorka

1. Těším se na plánovanou Rembrandtovu výstavu v Praze. Těším se na naše tradiční setkání se spolužáky z Harvardu − jelikož jsou rozeseti po celém světě, poznávám díky těmto setkáním jejich další osudy a také velmi zajímavá místa. Těším se na to, že začne převládat pozitivní energie nad tou negativní − a to nejen u nás. Těším se na to, že snad rozum, odpovědnost a morálka budou převažovat o víc než jen o fous. A pokud ne, tak z toho plynou i moje obavy nejen o zdraví mých nejbližších, ale vlastně i o zdraví planety.

2. Mám velké štěstí, že mohu dělat to, co mě baví, a navíc se skvělými lidmi. V roce 2019 jsem se setkala s množstvím podnikatelů a podnikatelek, přičemž každý z nich je něčím výjimečný. Potvrdila jsem si, že každý úspěšný podnikatelský příběh je propojen s příběhem osobním. A bohužel jsem zjistila, že ženy obecně nerady investují, což by se mělo změnit. Hlavně z toho důvodu, že si tak mohou nejen vydělat peníze, ale zároveň se hodně naučit a získat i větší rozhled.