Přísně vzato je Becherovka jediným alkoholickým nápojem, jímž Česko přispívá světové nápojové gastronomii. Důkazy jsou nezpochybnitelné. Typická lahev například dominuje baru v moskevském hotelu Ritz Carlton, připili si jí účastníci každoročních Tales of the Cocktail v New Orleansu a Beton, kompozice Becherovky a Indian Tonic Water, kterou formuloval již v roce 1967 na Světové výstavě v Montrealu Vlado Belovič, je uvedena jako Národní koktejl České republiky v seznamu Mezinárodní barmanské asociace. Nepřekvapí tedy, že na sebemenší změnu v souvislosti s hypertradičním bylinným likérem jsou citliví jak odborníci, tak laičtí příznivci značky. Za této atmosféry uvedla společnost Pernod Ricard, majitel českého rodinného stříbra i jeho výrobního závodu v Karlových Varech − Bohaticích, na trh novinku pod názvem Becherovka Unfiltered.

reklama