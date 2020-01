Nevěřte všem předpovědím, co nového nás v gastronomii určitě čeká v novém roce. V tom minulém nás měly zachvátit robotizované restaurace a bary, ale upřímně, kdy jste nějaký robopodnik navštívili naposledy? (McDonald's se nepočítá.) Letos nás má pro změnu zachvátit západoafrické jídlo, což je… Většina z nás ani neví, jaké země v západní Africe leží, natož co tam jedí − pokud něco.

reklama

Dobrý rok ale určitě nečeká nás, masožrouty. Když totiž bezmasé varianty všech svých výborných burgerů nově nabízí i smíchovský Bejzment, praotec všech "fajnových burgráren", bude nejspíš fakt zle. Oslavte proto nový rok poctivým masem, dokud je ještě čas.

Na to pro vás mám dokonce i menší radu. Evropský šampion v barbecue a machr přes steaky, Ital Daniele Govoni, v Praze v lednu otvírá restauraci s lyrickým názvem Meat­Eater, což jistě nemusím překládat. Govoni navíc jde i proti módě lokálnosti, takže steaky bude klidně dělat z finského hovězího Sashi, protože je podle něj prostě nejlepší. Greta Thunbergová by z jeho masové ani uhlíkové stopy jistě neměla radost, my gurmáni ale můžeme slavit. A po jídle určitě zasadíme strom!