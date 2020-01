Ladí, láká a těší. Dům v Krkonoších dává odpověď na důležitou otázku, jak v jednadvacátém století stavět na vzácném území chráněné krajinné oblasti.

Má v sobě moderní křehkost a zároveň si při jeho sledování uvědomujeme, že sem patří: tak hladce zapustil kořeny. Jen těžko bychom hledali něco, co bychom domu od předního architekta Zdeňka Fránka vytkli. Investor, úspěšný podnikatel, se rozhodl pro život na horách a hledal vhodné místo, kde by našel klid pro trvalou existenci na prahu středního věku. Poté co objevil parcelu s rozbitou chalupou, neváhal a pozemek s ruinou zakoupil. Opravovat již nebylo co, znamenalo by to jen mrhání časem i penězi. Začínalo se tudíž od nuly, což bývá pro příští vývoj zpravidla výhoda, protože projekt může dobře zohlednit veškeré provozní nároky. Jelikož se stavebník dobře orientuje v současné české architektuře, oslovil právě Zdeňka Fránka, aby mu "nakreslil" obydlí, které by naplnilo jeho představu o životě v co nejtěsnějším sepětí s přírodou.