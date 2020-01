Baví mě experimenty. Ty malé, osobní. Většinou mě napadají, když ležím nebo když zrovna něco konzumuji. Ten poslední mě napadl týden před koncem roku, kdy jsem se vypravil na jeden ze svých zádumčivých špacírů. Kolik asi ujdu kroků za den, když se takhle procházím? Před pár lety v Praze jsem si občas vzdálenosti, které jsem absolvoval pešky, sem tam změřil. A denně to hodilo klidně pět šest kilometrů. Nevěříte? Tak zkuste odložit kolo a vynechat auta i MHD. Možná že se na konci dne budete divit. Ostatně, divit bych se chtěl i já, poněvadž ten experiment, jemuž jsem se rozhodl aktuálně věnovat, je právě o chůzi. Ovšem celoroční. Odborníci tvrdí, že denně by měl člověk ujít alespoň šest tisíc kroků, což je porce, která vám prý po roce zásadně změní život. Dobrá, obětuji se. V roce 2020 se budu sledovat a nejméně těch 2 196 000 kroků urazím. Tak mi držte palce, za 366 dnů dám vědět, jak to dopadlo.

Foto: Tomáš Tesař