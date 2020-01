Pokud jste ještě nebyli na výstavě Michaela Rittsteina v Jízdárně Pražského hradu, tak to neodkládejte, doba jejího trvání se naplní už v neděli. Rittstein totiž patří k těm autorům, na něž se bude vzpomínat, neboť malířství ukazuje jako vrcholnou výtvarnou disciplínu. V Jízdárně najdete sedmdesát obrazů, což má přímou souvislost s tím, že výstava nazvaná Ve vlnách byla uspořádána k malířovým sedmdesátým narozeninám. Co obraz, to rok. Tak to rozhodl Petr Mach, jenž přehlídku koncipoval.

