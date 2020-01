Rodný dům Jana Palacha ve Všetatech byl postaven v roce 1929 a je zaměnitelný s tisícovkami podobných staveb, které vyrůstaly během první republiky v Čechách i na Moravě. Až archetypální průměrnost a obyčejnost. Několik místností, dvě podlaží, podkroví, vikýř, symetrická kompozice. Na malém dvorku se zahrádkou stávala kůlna, úzký pozemek vymezoval Tišický potok. Prostředí, z něhož se Jan Palach vydával do světa, nejprve na gymnázium do Mělníka, potom do Prahy na Vysokou školu ekonomickou a posléze na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, bylo ryze maloměstské. Ostatně, Všetaty jsou městys. Palachovi rodiče byli živnostníci, otec Josef měl dobře zavedené a prosperující cukrářství, výrobnu sladkostí a zmrzliny přímo v domě, ale komunisté jej na začátku padesátých let o živnost připravili.

