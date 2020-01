Onkoložka Jitka Abrahámová připravuje společenský večer Nadačního fondu Onkologie pro 21. století, na němž 22. ledna v Národním muzeu vystoupí i její pacienti. Stíhá si tedy číst?

Které knihy teď máte na nočním stolku?

V ložnici mám příruční knihovničku, kde jsou umístěné různé publikace o výtvarném umění. Je tam také kniha, kterou zrovna čtu, a jejími stabilními obyvateli jsou i Tři muži ve člunu od Jeroma Klapky Jeroma, Poláčkovo Bylo nás pět, Jirotkův Saturnin a Haškův Švejk. To jsou knížky, které mě před spaním potěší a napravují nepříjemnosti všedního dne.

V poslední době jsem však také jedním dechem přečetla tetralogii Eleny Ferrante Geniální přítelkyně. Denně jsem se těšila na večer, až budu mít hotovo, a pak jsem četla dlouho do noci. A také se teď mazlím s paměťmi malíře Jiřího Anderleho. Kniha nazvaná Na Hradčanech je plná poezie, vtipu a krásných kreseb.

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele?

Vracím se čas od času k Tolstého Vojně a míru. A pak k Vlastnímu životopisu Alice B. Toklasové od Gertrudy Steinové.

Co jste četla, když jste byla malá holka?

V dětství jsem četla s velkým zaujetím Andersenovy pohádky. Měla jsem dvoudílné vydání s překrásnými ilustracemi Cyrila Boudy.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Určitě si musím znovu přečíst Hrabalovy Postřižiny a také Hemingwayův Pohyblivý svátek.

Se kterým autorem byste se nebála strávit desetihodinový let, případně byste si s ním troufla ztroskotat na pustém ostrově?

V letadle jsem špatným společníkem a desetihodinový let bych určitě prospala. Pokud bych musela ztroskotat na pustém ostrově, ráda bych ztroskotala s někým praktickým, neohroženým… Nejspíše s Jackem Londonem. Téma k hovoru, pokud by vůbec zbyl čas, by se už našlo.