Tušíte, kolik hodin ročně strávíte na cestách? Do práce, na nákupy, během dovolené, na služebku, k příbuzným, za odpočinkem…? Zkuste si to někdy spočítat. Já to prubnul a udělal jsem si malý přehled za uplynulých 10 let. Výsledek? Téměř osm tisíc hodin, tedy bezmála rok, jsem projezdil v autě. Dalších asi 2400 hodin v MHD a přibližně 1200 na kole. Vyšlo mi, že za těch 10 let jsem zhruba rok a půl strávil přesuny z bodu A do bodu B. Těmi běžnými, každodenními. Jasně, jde o hrubý součet a odhad, nicméně to zjištění mě trochu vylekalo. A zároveň přineslo odpověď na otázku, proč pořád nemám čas.

