Foto: Josef Kubíček Vědec, profesor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a ředitel organizace Veterináři bez hranic David Modrý.

Vždy chtěl pracovat se zvířaty. Jakýmikoliv, ale hlavně aby to bylo v Africe. Sen se Davidu Modrému splnil. Víc než dvacet let jezdí jako vědec a veterinární lékař do Keni, Somálska či Rwandy. Dnes ovšem říká, že ho ze všeho nejvíc zajímají tamní obyvatelé.

První cesta studenta veterinárního lékařství Davida Modrého vedla do Maroka, ale arabsko-mediteránní svět ještě nebyl "ta pravá Afrika". V roce 1996 poprvé vyrazil "pod Saharu". Do Keni, s batohem, studovat plazy. Dnes jako vědec, profesor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a ředitel organizace Veterináři bez hranic už takhle svobodně své cesty pojímat nemůže. "Bez spolupráce a zapojení místních lidí a institucí by to bylo nemyslitelné, neetické. Evropan tu nesmí vystupovat jako velký bílý muž, který káže: odteď tady nebudete ubližovat zvířatům a kácet stromy v pralese," říká.